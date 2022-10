Bắt giám đốc trốn truy nã liên quan mua bán gần 1.000 tờ hoá đơn

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt và di lý Nguyễn Hữu Phước (SN 1968, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) từ TPHCM về tới địa phương.

Phước là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Bị can Nguyễn Hữu Phước.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2020, Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng (trụ sở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (SN 1981, ngụ TX.Tân Châu) đứng tên và công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo, ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn.

Tổng số tiền ghi khống trên 997 tờ hoá đơn là trên 102 tỷ đồng, Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố đối với bị can Phước về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Đến ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phước.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3-10, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TPHCM bắt giữ tại phường 2, quận 10.

Được biết, trước đó Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

