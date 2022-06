Bắt gã thanh niên đi quá giới hạn với bạn gái "nhí"

Thứ Bảy, ngày 11/06/2022 16:25 PM (GMT+7)

Quen biết nhau thông qua mạng xã hội, Lê Thành Trọng và bạn gái "nhí" nhiều lần vượt quá giới hạn.

Sáng 11/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT nơi đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Trọng (SN 2006, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Thành Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin ban đầu, thông qua mạng xã hội, Trọng và em N.T.T.V. (SN 2009, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2022, cả hai nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà của một người bạn ở ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú. Tại đây, Trọng và V. đã nhiều lần đi quá giới hạn.

Ngày 10/5, nhận thấy dấu hiệu bất thường của con gái, nên mẹ V. gặng hỏi. Hay việc con bị xâm hại, người phụ nữ đã làm đơn tố cáo Trọng.

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-ga-thanh-nien-di-qua-gioi-han-voi-ban-gai-nhi-d555477.html