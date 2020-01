Bắt Dũng "nội địa" - đại ca giang hồ "số má" ở Quảng Trị

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi cùng đàn em gây ra vụ cố ý gây thương tích, Dũng “nội địa” đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị bắt giữ sau 7 tháng trốn truy nã.

Chân dung Dũng “nội địa”

Ngày 9/1, tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xác nhận, Đội Cảnh sát Hình sự của đơn vị vừa tổ chức vây bắt thành công Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, tự Dũng “nội địa”, ngụ phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Dũng “nội địa” bị bắt sau 7 tháng phạm tội “Cố ý gây thương tích” và bị CSĐT Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) phát lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/5/2019, Dũng “nội địa” đã cùng với một số đàn em khác thực hiện hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn huyện Cam Lộ sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an huyện này ra quyết định truy nã ngày 14/6/2019.

Đến ngày 8/1, khi đối tượng đang lẩn trốn ở thị xã Ba Đồn thì bị công an bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã thông báo và đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Dũng “nội địa” cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thụ lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Tiến Dũng là "dân anh chị" có "số" trên địa bàn Quảng Trị. Năm 2013, Dũng bị TAND tỉnh Quảng Trị phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” khi cùng đại ca của mình là Quyền “Éc Ke” và đàn em hỗn chiến với băng giang hồ của Tý “vện” khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương gây xôn xao dư luận ở TP Đông Hà.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-dung-noi-dia-dai-ca-giang-ho-so-ma-o-quang-tri-1048666.htmlNguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-dung-noi-dia-dai-ca-giang-ho-so-ma-o-quang-tri-1048666.html