Bắt đối tượng xịt hơi cay, cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

Bắt giữ đối tượng Thái Văn Trường

Ngày 19/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Thái Văn Trường (SN 1992, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lắk) về hành vi cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 18/4, tại một tiệm vàng thuộc khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một đối tượng nam thanh niên vào tiệm hỏi mua vàng, khi chủ tiệm vừa lấy vàng từ trong tủ ra thì người này liền dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm và lấy đi số vàng trị giá gần 200.000.000 đồng rồi lên xe máy trốn thoát.

Sau 24 giờ tập trung điều tra, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định đối tượng Thái Văn Trường hiện đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty trên địa bàn phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và đang cư trú tại chung cư thuộc khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua phối hợp trao đổi thông tin, đến 17h ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Trường khi đối tượng đang làm việc tại công ty.

Khám xét căn hộ chung cư nơi Trường đang cư trú đã thu được toàn bộ số vàng các đối tượng chiếm đoạt được.

Đấu tranh khai thác đối tượng đã khai nhận, sáng 18/4, đã di chuyển đến một nhà nghỉ gần tiệm vàng sau đó thuê một xe mô tô để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi gây án xong, đối tượng mang xe về lại nhà nghỉ để trả và trả phòng rồi trốn về Bình Dương.

