Bắt đối tượng có 3 lệnh truy nã

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 14:23 PM (GMT+7)

Hơn 1 năm lẩn trốn từ khi có quyết định truy nã đầu tiên, Lê Thanh Rin đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Lê Thanh Rin tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lê Thanh Rin (20 tuổi, trú phường Mỹ Hương, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), là đối tượng có 3 quyết định truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông báo truy nã, Lê Thanh Rin là đối tượng hình sự, liên quan đến 3 vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra trong khoảng từ 8/2019 đến tháng 2/2020.

Sau mỗi lần nặng tay đánh người thì Rin đều bỏ trốn và luôn thay đổi địa chỉ để tránh bị phát hiện. Để phục vụ công tác điều tra 3 vụ án nói trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã 3 lần phát lệnh truy nã đối với Rin.

Đến ngày 9/9, phòng PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác minh nguồn tin một đối tượng giống Lê Thanh Rin xuất hiện tại huyện Lâm Hà. Lực lượng công an đã tổ chức vây bắt vào đêm cùng ngày và bắt giữ thành công đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng bị bắt giữ là Rin. Thời điểm bị bắt giữ, Rin đã lẩn trốn được hơn 1 năm từ khi gây án lần đầu tiên.

Hiện Lê Thanh Rin đã được bàn giao cho Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xử lý theo quy định.

