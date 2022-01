Bắt cựu Trưởng phòng và Kế toán Ban nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang

Quá trình đảm nhiệm chức vũ, ông Chiến và bà Vân đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Chiến.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 bị can là cựu cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1975, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) - cựu Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1987, trú tại tổ 20, phường Minh Khai, TP Hà Giang) - cựu Kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

Cơ quan công an thực hiện bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Vân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến năm 2019, với nhiệm vụ được giao, các đối tượng đã lập khống chứng từ để thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

