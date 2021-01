Bắt Cường mèo trong đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 11:00 AM (GMT+7)

Nguyễn Phú Cường (tự Cường mèo) có vai trò giúp sức tích cực trong đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu.

Ngày 24-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giam Nguyễn Phú Cường (tự Cường mèo, SN 2000; ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Cường mèo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình - Ảnh do công an cung cấp

Theo đó, vào đầu tháng 8-2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự " do Huỳnh Trần Hùng (SN 1985; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) cầm đầu.

Huỳnh Trần Hùng - đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh do công an cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ thêm 12 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 200 gram ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn các loại.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Cường mèo là đối tượng giữ vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng trong việc cất giấu, mua bán vũ khí quân dụng theo chỉ đạo của Hùng. Cường mèo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

