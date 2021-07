Bất chấp COVID-19, nam thanh nữ tú “bay lắc” trong nhà nghỉ

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Trường Vinh (1992, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Nguyễn Thành Viên (1993) và Nguyễn Thị Phương Đông (1998, cùng trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ và số ma túy tang vật thu giữ.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn kết hợp từ tin báo của người dân, lúc 0 giờ 15 ngày 2-7-2021, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) Công an TP Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) phát hiện 4 đối tượng, gồm: Vinh, Viên, Đông và Võ Thị Ngọc Diệp (2001, trú huyện Núi Thành) đang lắc lư theo tiếng nhạc và có biểu hiện “phê” ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trên đĩa sứ chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy ketamin (1,15g). Ngoài ra, trên bàn còn có 1 gói ni-lông nghi là ma túy loại ketamin (0,34g), 1 viên nén màu xanh nghi là ma túy thuốc lắc (0,44g).

Làm việc với Công an, các đối tượng khai số tang vật trên là ma túy và các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an TP Tam Kỳ đã trưng cầu giám định tang vật tạm giữ nghi là chất ma túy. Kết quả giám định xác định, chất rắn màu trắng chính là ma túy ketamin, viên nén màu xanh là ma túy thuốc lắc.

Qua điều tra xác định, chiều 1-7-2021, Vinh, Viên rủ nhau xuống TP Tam Kỳ nhậu và thống nhất góp tiền mua ma túy sử dụng. Khi đến quán nhậu Sông Quê gần cầu Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP Tam Kỳ), Vinh gọi điện rủ Đông, còn Viên gọi điện rủ Diệp đến quán cùng lai rai. Vài giờ sau, Vinh và Viên rủ Đông, Diệp xuống biển Tam Thanh thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy thì cả hai đồng ý. Sau đó, Vinh nhờ Đông ra cầu Nguyễn Văn Trỗi để lấy loa nghe nhạc, đèn chiếu sáng nhiều màu và dụng cụ sử dụng chất ma túy để mang vào nhà nghỉ “bay lắc”.

Hai đối tượng Lê Trường Vinh và Nguyễn Thị Phương Đông.

Cả nhóm điều khiển xe máy xuống biển Tam Thanh thuê phòng tại một nhà nghỉ để tụ tập sử dụng ma túy. Tại đây, Vinh đưa 3 triệu đồng cho Đông nhờ đi mua ma túy về cùng sử dụng. Đông lấy tiền rồi liên lạc với một người đàn ông không rõ lai lịch tại TP Tam Kỳ mua 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy loại ketamin. Về đến phòng, Vinh đổ ma túy ketamin ra đĩa sứ rồi cuộn tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng thành ống hút để hít và chia 1 viên thuốc lắc làm 4 chia cho cả nhóm sử dụng. Trong lúc các đối tượng đang “phê” ma túy, lắc lư theo tiếng nhạc thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho hay, nhận định tình hình nhiều đối tượng sẽ thuê nhà nghỉ, phòng trọ để tụ tập “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội CSMT tăng cường công tác quản lý, trinh sát địa bàn. Qua đó đã liên tiếp phát hiện, đột kích triệt phá nhiều tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ, nhà trọ... Hiện vụ án đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

