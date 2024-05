Điều tra hai vợ chồng bị thương tích nặng tại nhà riêng

Sau khi vào mạng xã hội tìm hiểu về một số loại khí độc gây chết người, Hồ Xuân Hải đi mua bình khí CO để cất giấu, chờ đến khi vợ và 3 người con ngủ say thì xả khí CO vào phòng, khiến 4 nạn nhân tử vong. Kết cục, người đàn ông này đã phải trả giá bằng hình phạt cao nhất...