Bắt băng xã hội đen trấn lột cả người mua phế liệu

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 16:44 PM (GMT+7)

Khi băng nhóm xã hội đen ép buộc và đang nhận 35 triệu đồng của người mua phế liệu thì bị Công an TP Tuy Hòa ập vào bắt quả tang.

Đối tượng Huỳnh Minh Sang (giữa) cùng 4 đối tượng trong băng xã hội đen đang bị bắt giữ (Ảnh do Công an TP Tuy Hòa cung cấp)

Chiều nay (22-8), thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng Huỳnh Minh Sang (SN 1990, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa), Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1987, ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Đào Thế Phong (SN 1998, ngụ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa), Vũ Minh Trường (SN 1999, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Ngọc Thủy (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang), khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Văn Đinh Cường cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Riêng 2 đối tượng Trường và Thủy còn khởi tố thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Văn Đinh Cường đang bỏ trốn và đang bị truy nã (Ảnh do Công an TP Tuy Hòa cung cấp)

Trước đó, ngày 20-8, nhóm mua phế liệu của bà Lê Thị H. (ngụ TP Nha Trang) ra mua sắt phế liệu tại 1 công trình đang xây dựng ở TP Tuy Hòa thì nhận được điện thoại của nhóm xã hội đen nói trên liên tục đe dọa muốn mua phế liệu thì phải nộp cho nhóm này 40 triệu đồng. Theo bà H., trước đó, vào tháng 1-2020 và tháng 5-2020, nhóm này từng mang hung khí và đe dọa bà, ép bà phải đưa tiền. Sợ hãi, bà H. năn nỉ giảm xuống 35 triệu đồng và được nhóm này đồng ý. Chiều cùng ngày, trong khi bà H. giao tiền cho nhóm giang hồ nói trên trước 1 quán cà phê thì bị Công an TP Tuy Hòa ập vào bắt quả tang. Riêng đối tượng Cường bỏ chạy thoát.

Công an TP Tuy Hòa nhìn nhận đây là băng nhóm xã hội đen hoạt động phức tạp như bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi ở TP Tuy Hòa. Đây là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có sự chuẩn bị kỹ khi hoạt động với nhiều hung khí để chống trả và có sự móc nối trong hoạt động với các đối tượng hình sự liên tỉnh.

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang mở rộng điều tra nhóm giang hồ này.

