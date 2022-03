Bất an từ những vụ thanh toán táo tợn ở Tiền Giang

Do nhiều thanh, thiếu niên sử dụng súng và hung khí đi ngoài đường, thanh toán nhau theo kiểu "xã hội đen" nên người dân ở Tiền Giang tỏ ra bất an khi ra khỏi nhà vào đêm khuya.

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang điều tra hành vi sử dụng súng công cụ hỗ trợ trái phép. Theo đó, chiều 13-3, Lương Văn Ngọ (SN 1992) lời qua tiếng lại với Mai Chí Tiến (SN 1989) vì Ngọ cho rằng Tiến đá gà trên phần đất nhà mình. Tiến vào nhà lấy một khẩu súng rulo (loạn dùng đạn cao su) bắn chỉ thiên khiến Ngọ bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Tiến cho rằng không tham gia đá gà nhưng Ngọ vẫn liên tục nhắc nhở dẫn đến cãi nhau, thách thức đánh nhau. Tiến khai mua khẩu súng qua mạng xã hội từ 2 năm trước với giá 17 triệu đồng.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nhóm của Phàm cầm hung khí đi thanh toán đối thủ

Trước đó, vào ngày 9-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 8 đối tượng sử dụng hung khí gây rối an ninh trật tự công cộng trên địa bàn phường 6. Sau đó, công an đã bắt tạm giam Vũ Phi Phàm (SN 1998; ngụ phường 7, TP Mỹ Tho) vì trước đó đối tượng này đã có hành vi gây thương tích cho người khác và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 6-3, do có mâu thuẫn từ trước nên Phàm quay về TP Mỹ Tho, cùng Kim Thành và Nguyễn Triệu Phú vác mã tấu đi tìm một nhóm người ở phường 6 để thanh toán.

Vũ Phi Phàm dù đang bị truy bắt nhưng vẫn quay về địa phương cầm hung khí đi tìm đối thủ

Khi gặp nhau, nhóm của Phàm xuống xe, sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm kia. Bị tấn công nên nhóm người này chạy vào hẻm và dùng dao tự chế, vỏ chai bia tấn công lại nhóm của Phàm. Sau đó, nhóm của Phàm bỏ đi.

Người dân sinh sống quanh khu vực đã tố giác vụ việc với cơ quan công an. Khi công an vào cuộc và quyết liệt truy bắt thì các đối tượng giao nộp 9 dao tự chế

Mới đây, ngày 14-3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ty (SN 2005) và Nguyễn Thành Mạnh (SN 2001) - cùng ngụ phường 6, TP Mỹ Tho - để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 13-3, Huỳnh Bảo Sang (SN 2007; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) chạy xe máy chở Võ Tấn Tài (SN 2008; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trên đường ở TP Mỹ Tho thì bị Ty và Mạnh dùng súng bắn. Sang được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ty và Mạnh chỉ vì mâu thuẫn trong lúc lưu thông đã dùng súng bắn chết 1 thiếu niên

Tại cơ quan công an, Ty và Mạnh khai nhận khi đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh, TP Mỹ Tho thì phát sinh mâu thuẫn với Sang và Tài. Do bản tính côn đồ nên Ty và Mạnh đã đuổi theo, dùng súng bắn vào người Sang gây tử vong.

Biết Sang tử vong, Ty và Mạnh đã ra đầu thú, giao nộp công an 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 viên đạn và 4 vỏ đạn. Mạnh khai đã đặt mua khẩu súng này qua mạng từ 15 ngày trước.

Theo nhiều người dân, do tình hình an ninh trật tự hiện nay ở một số nơi tại tỉnh Tiền Giang khá bất ổn nên họ không dám ra đường vào đêm khuya.

