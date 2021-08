Hàng chục đối tượng ở Tiền Giang mang hung khí "diễu hành" giữa ban ngày

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Giữa ban ngày, hàng chục đối tượng ở Tiền Giang dùng nhiều hung khí “nóng” để đập phá tài sản, gây bất bình trong dư luận.

Ngày 11-8, Công an huyện Chợ Gạo cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố 14 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo. Trong đó, 11 bị can bị bắt tạm giam, 3 người còn lại cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhiều đối tượng không đội nón bảo hiểm, mang hung khí đi đập phá tài sản. Ảnh cắt ra từ clip

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16-7, Tạ Thiện Trung (SN 1987) cùng đồng bọn mang hung khí đi tìm Diệp Quốc Thanh (SN 1976) và một số đối tượng khác cùng nhóm với Thanh đang ở nhà tại ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền.

Nhóm của Trung xông vào nhà Thanh rồi dùng hung khí bắn, đập phá tài sản. Sau khi gây án, Trung bị tai nạn giao thông (tự té xe) nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 cây mũi chĩa, 15 đầu đạn…

Các bị can

Công an đã mời làm việc 22 đối tượng và nhiều người liên quan. Qua làm việc, các đối tượng đã giao nộp 1 cây súng, 6 dao tự chế, 1 cây chĩa, 1 cây búa…

Hung khí thu giữ

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 2 con dao, 1 cái xẻng, 2 xe máy...

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-chuc-doi-tuong-o-tien-giang-mang-hung-khi-dieu-hanh-giua-ban-n...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-chuc-doi-tuong-o-tien-giang-mang-hung-khi-dieu-hanh-giua-ban-ngay-20210811162522184.htm