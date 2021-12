Bắt 5 đối tượng chém đứt lìa bàn tay một thanh niên

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 11:17 AM (GMT+7)

Vụ hỗn chiến bắt nguồn từ mâu trước đó giữa Điền, Hải và Trần Thiện Chiến.

Liên quan đến việc một băng nhóm dùng hung khí rượt chém một nhóm khác ở trước Công viên Văn hóa An Hòa thuộc phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá đã bắt tạm giam 5 đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

5 đối tượng bị bắt giữ là: Lương Lâm Tuấn Kiệt (19 tuổi) ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên; Nguyễn Tấn Thành (21 tuổi), ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất; Nguyễn Hữu Hải (19 tuổi), Nguyễn Thanh Điền (24 tuổi) và Huỳnh Quốc Chiến (22 tuổi) cùng ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5 đối tượng gồm: Kiệt, Thành, Hải, Chiến và Điền (bên trái qua).

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, do trước đó Điền và Hải có mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn, trong đó có anh Huỳnh Thanh Tây (26 tuổi), ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang trên vỉa hè trước Công viên văn hóa An Hòa, cả bọn rủ nhau về nhà lấy 3 cây dao rồi đi trên 2 chiếc xe máy do Huỳnh Quốc Chiến và Kiệt điều khiển đến để giải quyết mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến.

Tang vật vụ án.

Khi tới nơi, Thành, Điền và Hải nhảy xuống xe, bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người của Trần Thiện Chiến (đang ngồi uống nước) làm Trần Thiện Chiến bị thương ở tay phải, còn anh Huỳnh Thanh Tây bị Thành dùng chém nhiều nhát vào người cho đến khi gãy dao mới dừng lại. Hậu quả làm anh Tây bị thương nặng và đứt lìa bàn tay trái.

Anh Huỳnh Thanh Tây bị chém trọng thương.

Gây án xong cả bọn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, đem dao cất giấu rồi bỏ trốn, nhưng chưa đầy 1 ngày gây án từng đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-5-doi-tuong-chem-dut-lia-ban-tay-mot-thanh-nien-i637804/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-5-doi-tuong-chem-dut-lia-ban-tay-mot-thanh-nien-i637804/