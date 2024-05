Bắt 3 thanh niên, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy

Ngày 22-5, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy vừa phối hợp với Công an xã Võ Ninh, Công an thị trấn Quán Hàu bắt quả tang ba thanh niên, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Những người này gồm: Nguyễn Trường Xuân (20 tuổi, ngụ tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), Hoàng Mạnh Chương (21 tuổi, ngụ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) và Trần Văn Quang (21 tuổi, ngụ tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới).

Lực lượng công an tiến hành kiểm đếm tang vật. Ảnh: CA

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 21-5, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Võ Ninh tổ chức mật phục trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Võ Ninh) phát hiện Xuân có hành vi tàng trữ 5.964 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Quá trình đấu tranh, Xuân khai nhận số ma túy này là của người khác nhờ Xuân nhận và chuyển cho một người khác đến lấy.

Công an huyện Quảng Ninh sau đó đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Xuân và niêm phong toàn bộ số tang vật liên quan.

Cũng trong tối cùng ngày, các lực lượng Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục bắt quả tang Quang và Chương thu giữ 87 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Hiện, các vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

