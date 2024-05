90 người bị bắt vì giấu ma túy trong thực phẩm

Ngày 21/5, Tú Anh và những nghi can trong đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an quận Gò Vấp phát hiện các tụ điểm tổ chức chơi ma túy do Tú Anh cầm đầu, trải rộng nhiều địa bàn. Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý lập chuyên án phối hợp, bắt 26 người, thu giữ gần 40 kg ma tuý, 25.000 viên thuốc lắc được giấu trong các hộp thực phẩm.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định tại quận Tân Phú, Tân Bình có những mắt xích tương tự, truy bắt thêm hơn 60 người, thu 4 kg ma túy, lựu đạn, 3 khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ma tuý được giấu trong các hộp, gói thực phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM đánh giá cao kết quả điều tra vụ án, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.

