Bắt 29 đối tượng “bay lắc” dương tính với ma túy trong đêm giao thừa

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 11:37 AM (GMT+7)

Cảnh sát ập vào kiểm tra thì phát hiện nhiều đối tượng đang bật nhạc lớn, “bay lắc” theo tiếng nhạc xập xình.

Các đối tượng “bay lắc” tại quán karaoke.

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h05 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Châu Thành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra quán Karaoke By Nhi (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

29 đối tượng dương tính với ma túy.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có 4 phòng karaoke đang hoạt động với 42 người đang bay lắc theo tiếng nhạc. Qua test nhanh ma túy số người có mặt tại các phòng, lực lượng Công an phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói ma túy, 3 dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 13 xe mô tô các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang làm việc với các đối tượng, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

