Phát hiện 29 thanh niên "bay lắc" trong phòng hát "Tứ Đại Mỹ Nhân"

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 08:29 AM (GMT+7)

Khi Công an đột kích quán karaoke ở TP. Móng Cái phát hiện 29 đối tượng sử dụng ma túy trong các phòng hát.

Nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa đột kích, phát hiện nhóm thanh niên có người nước ngoài đang sử dụng ma túy trong quán karaoke tại TP. Móng Cái.

Theo đó, vào khoảng 1h30' ngày 14/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP Móng Cái đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Vision II do bà Khổng Thị Tròn làm chủ. Bà Khổng Thị Tròn khai nhận cơ sở hoạt động khi chưa được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện phòng "Tứ Đại Mỹ Nhân" tại tầng 3 và phòng "Buckingham" tại tầng 4 có 29 người (20 nam, 9 nữ, trong đó có 1 người mang quốc tịch Trung Quốc) đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc mạnh, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy cùng một số dụng cụ nghi các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy, đồng thời đưa 32 đối tượng cùng các tang vật, tài liệu có liên quan về Công an TP Móng Cái để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH bàn giao cho Công an TP Móng Cái để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

