Bắt 2 tên cướp đêm chuyên nhằm vào phụ nữ để gây án

Kết quả điều tra ban đầu, 0h ngày 29/9, cả 2 bám theo người phụ nữ chạy xe máy trên đường Hùng Vương đến tỉnh lộ 853 thuộc xã Tân Phú Đông. Lợi dụng tuyến đường này vắng người, 2 đối tượng đã ép xe người phụ nữ, cướp xe máy, điện thoại, dây chuyền cùng số tiền hơn 1 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, Công an TP Sa Đéc phối hợp với Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) bắt giữ Phong. Còn Tài bị bắt giữ sau đó khi đang lẩn trốn tại TP Sa Đéc.

Phong và Tài tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Phong và Tài khai nhận đã bàn bạc kế hoạch cùng nhau sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường vắng người, chọn các phụ nữ điều khiển xe một mình để chặn đường cướp tài sản.

Quá trình điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Sa Đéc. Công an TP Sa Đéc kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ cướp trên nhanh chóng trình báo để được thụ lý, giải quyết.

