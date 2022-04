Bắt 2 người chuyên tráo biển số để trộm xe sang ở quận 12

Người đàn ông vào các bãi xe chung cư, siêu thị để tráo đổi biển số, lừa bảo vệ lấy xe đắt tiền.

Công an quận 12 sau một năm điều tra, truy xét đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ được thủ phạm của những vụ tráo đổi xe tinh vi này.

Thủ đoạn tráo xe tinh vi

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Quang (45 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) và Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Quang đã bị bắt giam, Hương được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Đây là cặp đôi thường xuyên sử dụng thủ đoạn tráo biển số, trộm xe đắt tiền tại các chung cư trên nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.HCM vừa bị Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận 12 triệt phá.

“Tội phạm lợi dụng bảo vệ giữ xe quản lý lỏng lẻo. Khu vực bãi giữ xe của các siêu thị, chung cư ít camera an ninh để tráo đổi biển số với các xe máy có giá trị cao” - một cán bộ điều tra Đội CSHS Công an quận 12 cho biết.Trước đó, Công an quận 12 phát hiện nhóm người chuyên lừa đảo bằng hình thức mua các xe máy cũ với giá rẻ trên mạng rồi vào bãi xe của các chung cư, siêu thị trên địa bàn và khu vực giáp ranh để tráo xe, chiếm đoạt.

Cụ thể, vào ngày 25-1-2021, một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 72E3-698.59 chở theo một phụ nữ và bé gái chạy vào bãi xe của chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Người đàn ông sau đó tháo biển số xe rồi gắn chồng lên một xe máy hiệu Vario và điều khiển ra khỏi bãi xe. Bảo vệ do thiếu chú ý nên không hề hay biết hành vi của người đàn ông.

Cùng với thủ đoạn này, người đàn ông trên đã thực hiện thêm hai vụ khác chiếm đoạt một xe máy hiệu Air Blade và SH tại chung cư The Parkland Apartment (phường Hiệp Thành) và chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất).

Truy bắt sau một năm

Nhiều trinh sát Đội CSHS tỏa ra nhiều địa bàn, rà soát các vụ việc liên quan đến hành vi của Quang. Tuy nhiên, người này luôn tỏ ra cảnh giác, đối phó một cách tinh vi.

Công an quận 12 đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP.HCM để cùng phối hợp giữa các đơn vị phục vụ việc điều tra, truy xét.

Theo Đội CSHS Công an quận 12, được sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đến ngày 23-3-2022, thông tin nhận được là Quang vừa phối hợp cùng người phụ nữ chạy xe máy biển số 71C4-205.40 đến chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn để tráo đổi, lừa bảo vệ lấy một chiếc xe máy đắt tiền.

Quang chạy xe máy trộm được đi nhậu với bạn ở một hẻm tại phường 15, quận 10 để tìm đầu mối tiêu thụ. Ngay sau đó, Quang bị Đội CSHS Công an quận 12 ập đến đưa về trụ sở làm rõ.

Quang ban đầu giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, chối cãi nhưng nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Từ lời khai của Quang, công an ập đến nhà trọ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12 bắt giữ Hương.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai do không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý định tráo đổi biển số, lấy xe máy tại các chung cư, siêu thị trên nhiều địa bàn ở TP.HCM.

Thủ đoạn của Quang là mua các xe máy cũ, giá rẻ trên mạng rồi dùng biển số giả dán chồng lên các xe sang để lấy xe. Khi điều nghiên được khu vực dễ thực hiện hành vi thì huy động Hương cùng phối hợp, chạy xe tới.

“Khi Quang vào bãi xe chung cư hoặc siêu thị thì tháo biển số giả đã dán keo hai mặt dán chồng lên xe của người khác. Sau đó người này bỏ xe của mình lại, dùng đoản phá khóa xe của người dân rồi chạy ra ngoài” - một cán bộ điều tra nói.

Khám xét nơi ở của Quang và Hương, công an thu giữ nhiều biển số xe dùng để làm phương tiện gây án và các đoản phá khóa cùng tang vật liên quan.

Quang thừa nhận với thủ đoạn kể trên đã thực hiện ba vụ trên địa bàn. “Chúng tôi xác định người này có thể liên quan đến các vụ tương tự nên thông báo cho Công an TP.HCM, công an các quận 4, 5, 8 và Tân Phú để mở rộng đấu tranh” - lãnh đạo Đội CSHS Công an quận 12 nói.

Đáng chú ý, Quang đang bị Công an quận 4 truy tìm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

