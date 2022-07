Trộm gần 23 tấn thép trên công trường cao tốc Bắc - Nam

Trộm gần 23 tấn thép trên công trường cao tốc Bắc - Nam

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 15:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau gần 10 ngày truy xét, Công an tỉnh Ninh Thuận đã lật tẩy hành tung nhóm đối tượng trộm cắp hơn 20 tấn thép của một doanh nghiệp tham gia thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

Phối hợp bắt “nóng” đối tượng trộm cắp tài sản của thiếu phụ Bắt đối tượng liên tục gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 8/7, Trung tá Phạm Hồng Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa chuyển giao 4 đối tượng trong một nhóm trộm cắp vật liệu thi công đường cao tốc Bắc – Nam qua địa phận tỉnh Ninh Thuận cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 27/6, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận nguồn tin báo từ Công ty CP Xây dựng Đèo Cả về việc kẻ gian đột nhập trộm cắp 22,5 tấn thép trị giá 303 triệu đồng của doanh nghiệp này đang thi công xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam qua địa phận xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 7 đối tượng đã mua số thép nêu trên.

4 đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Tiếp tục truy xét, đến trưa 7/7, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra Khánh Hòa rồi vào Bình Thuận truy bắt 4 đối tượng trong nhóm trộm, gồm : Nguyễn Việt Dũng (SN 1987, trú ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm); Trần Văn Dũng (SN 2003, trú ở thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Thị Bé Phương (SN 1992, cùng trú ở thôn Thạn Bìn, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

4 đối tượng nêu trên khai nhận, ngoài việc cấu kết trộm cắp vật liệu xây dựng Công ty CP Xây dựng Đèo Cả, trước đó bọn chúng cũng đã trộm cắp một số vật liệu thép, mô tơ điện của Công ty Minh Trí đang tham gia thi công xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/trom-gan-23-tan-thep-tren-cong-truong-cao-toc-bac-nam-i659681/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/trom-gan-23-tan-thep-tren-cong-truong-cao-toc-bac-nam-i659681/