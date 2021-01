Bạn trai bỏ đi sau khi tâm sự, cô gái bị 2 thanh niên lạ mặt "hỏi thăm"

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 13:02 PM (GMT+7)

Sau khi tâm sự với bạn trai, cô gái bị 2 thanh niên dùng hung khí uy hiếp cướp chiếc xe máy.

Ngày 14/1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 13/1 trên địa bàn phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương).

Theo trình báo, vào thời điểm nói trên, chị Đ.T. Q.N (22 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy hiệu Vision ra đoạnđường gần bệnh viện Becamex, phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tâm sự cùng bạn trai. Sau đó, giữa 2 người xảy ra cãi vã và người bạn trai bỏ đi.

Lúc này, chị N. dựng xe máy hiệu Vision bên đường, trên xe vẫn còn cắm chìa khoá và đi bộ ra phía trước để nói chuyện điện thoại.

Bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí uy hiếp rồi một tên xuống cướp chiếc xe của chị N. rồi tẩu thoát.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-trai-bo-di-sau-khi-tam-su-co-gai-bi-2-thanh-nien-la-mat-hoi-tham-502021141...Nguồn: http://danviet.vn/ban-trai-bo-di-sau-khi-tam-su-co-gai-bi-2-thanh-nien-la-mat-hoi-tham-5020211411334376.htm