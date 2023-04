Bạn gái bị dụ dỗ đi làm nhân viên quán hát, rủ đồng bọn đi làm chuyện dại dột

Ngày 14-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Trí Phúc (SN 1996); Quách Văn Đức (SN 2002); Mai Tuấn Anh (SN 2001), cùng ngụ huyện Thạch Thành, để làm rõ hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

3 thanh niên bị Công an huyện Thạch Thành khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, do nghi ngờ anh V.M.T. (ngụ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lên Thạch Thành dụ dỗ, lôi kéo bạn gái của mình lên huyện Vĩnh Lộc làm nhân viên quán karaoke nên Bùi Trí Phúc đã rủ Mai Tuấn Anh, Quách Văn Đức và Bùi Hữu Bắc lên khu nhà trọ của anh T. tại thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) để "ngăn cản".

Tại đây, nhóm này đã uy hiếp và nhốt anh T. vào một phòng tại khu nhà trọ rồi thay nhau tra hỏi việc anh T. có rủ bạn gái của Phúc đi làm nhân viên quán hát hay không.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thị trấn Kim Tân nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, kịp thời giải cứu anh T.

Hiện Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người trên, đồng thời tổ chức truy bắt Bùi Hữu Bắc đã bỏ trốn.

