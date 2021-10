Bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc để... lấy tiền chữa bệnh

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 17:01 PM (GMT+7)

Sau một thời gian sống tủi nhục ở nước ngoài, cô con gái đã được giải cứu, trở về quê hương.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lo Phò Phèng (46 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo khoản 2, Điều 151, BLHS.

Nạn nhân trong vụ án là em L.T.M.C (16 tuổi, con gái của Phèng).

Trong vụ án này, Lo Thị Căm (34 tuổi) và Moong Thị Xúm (45 tuổi, cùng trú xã Hữu Kiệm, huyện miền núi Kỳ Sơn) cũng đã bị khởi tố bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Các quyết định khởi tố đã được VKSND huyện Kỳ Sơn phê chuẩn.

Moong Thị Xúm và Lo Thị Căm. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 9-2018, Phèng nhập viện vì bệnh tim tái phát. Cuộc sống khó khăn, Phèng thiếu tiền để điều trị bệnh. Căm và Xúm biết hoàn cảnh túng quẫn của Phèng đã đến thuyết phục Phèn bán con gái 13 tuổi ra nước ngoài lấy tiền.

Phèng đã bán con gái là em L.T.M.C để lấy tiền chữa bệnh.

Sau một thời gian sống tủi nhục ở nước ngoài, em C. đã được giải cứu, về đoàn tụ với gia đình ở quê hương. Khi trở về địa phường Em C. đã trình báo, tố cáo việc mình bị bán lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Ngày 1-10, ngay sau khi nhận được trình báo, lãnh đạo Công an huyên Kỳ Sơn đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra. Sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ Xúm và Căm. Xúm và Căm khai nhận, đã cấu kết với người thân ở nước ngoài, lợi dụng hoàn cảnh và sự thiếu hiểu biết của gia đình em C. để đưa em đi bán lấy tiền công 10 triệu đồng chia nhau.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ban-con-gai-13-tuoi-sang-trung-quoc-de-lay-tien-chua-benh-1019974.html