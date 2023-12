Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo 'nóng' vụ nữ sinh lớp 7 bị đâm bằng kéo

Ngày 8/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục và các sở, ngành, địa phương trên địa bàn liên quan vụ việc học sinh lớp 7 Trường THCS Vũng Tàu gây thương tích cho bạn nữ học cùng lớp.

Trường THCS Vũng Tàu - nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị đâm bằng kéo.

Theo đó, nhằm kịp thời xử lý vụ việc, đồng thời bảo đảm sức khỏe của học sinh, giữ gìn an toàn trường học và an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cùng Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khẩn trương thăm, động viên học sinh và gia đình, phân công cụ thể theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh bị thương tích, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

UBND TP. Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và công an khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó xử lý vụ việc đúng người, đúng việc và ổn định tình hình trong và ngoài phạm vi cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh…

Trước đó, vào 8h35 ngày 5/12, tại lớp 7/3 Trường THCS Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) sau khi vừa học xong tiết 2 môn Tiếng Anh thì nam sinh N.T.G.L. bất ngờ cầm kéo đuổi theo nữ sinh Đ.T.N.K., cùng học lớp 7/3.

Nữ sinh K. được cấp cứu tại bệnh viện.

Khi đến cầu thang tầng trệt, nam sinh L. đuổi kịp và đâm nữ sinh K. gây thương tích ở vùng lưng và đầu. Em K. được các thầy cô trong trường sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.

Sau khi gây thương tích cho bạn, nam sinh L. đã chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, được các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn, trấn an tinh thần đưa về phòng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh, điều tra và phối hợp với nhà trường tiến hành làm rõ.

Hiện tại, công an đang phối hợp với nhà trường, phụ huynh học sinh có liên quan để xác minh sự việc và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

