Án mạng nghiêm trọng TP.HCM, con trai nghi sát hại cha mẹ ruột rồi tự tử

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 18:12 PM (GMT+7)

Người con trai được cho là đã dùng dao tấn công cha mẹ rồi sau đó tự cắt cổ mình, hiện người cha đã tử vong, hai mẹ con đang cấp cứu.

Tới 17 giờ chiều 1-10, nguồn tin của phóng viên Báo Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 12 vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn phường Tân Thới Nhất.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét trong một ngồi nhà nằm trên đường Tân Thới Nhất 11, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Nạn nhân T được cấp cứu tại bệnh viện.

Khi người dân chạy tới thì phát hiện 2 vợ chồng là anh Th, chị T cùng đứa con trai út tên Thịnh (26 tuổi) nằm thoi thóp dưới nền nhà, người bê bết máu. Trong đó trên người anh Th, chị T có nhiều vết thương nghi bị chém, còn trên cổ người con trai có vết cắt sâu.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Thới Nhất có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh Th đã không qua khỏi, còn hai mẹ con đang được cấp cứu tích cực trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguồn tin cho biết, người con trai là đối tượng nghiện ma túy, từng nhiều lần đi cai nghiện. Bước đầu xác định Thịnh tấn công cha mẹ ruột rồi tự sát.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

