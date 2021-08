Ám hiệu của nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 4 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo gồm: Dương Quốc Hoàn (SN 1995), Dương Văn Lợi (SN 1987), Trương Văn Long (SN 1997) và Hoàng Trung Tuyến (SN 1977), cùng trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2020, Tuyến nhận được điện thoại của một người đàn ông không quen biết thuê đưa người đến mốc 727 thuộc Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Tuyến đồng ý và thống nhất với Lợi, sau đó gọi điện cho Hoàn để cùng thực hiện, Tuyến sẽ trả công cho Hoàn, Lợi, Long mỗi người 500.000 đồng.

Theo hẹn, Lợi, Long đến khu vực trường mầm non Cô Mười chờ đón người theo ám hiệu đã thống nhất khi Hoàn đến nơi thì nháy đèn ô tô 2 lần. Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày Hoàn đón được 7 người (quê ở các tỉnh: Giang Tây, An Huy - Trung Quốc) từ cây xăng Cao Chương ở đèo Mã Phục đưa vào Trà Lĩnh để giao cho Lợi và Long tại khu vực trường mầm non Cô Mười để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; nhưng khi Hoàn cùng nhóm người nói trên đang di chuyển đến nhà ở Tổng Moòng, thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang; đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Lợi, Long cũng bị bắt giữ, còn Tuyến sau đó đã ra đầu thú tại Cơ quan điều tra.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Hoàn, 4 năm 6 tháng tù; Lợi 4 năm tù; Long 3 năm 9 tháng tù và Tuyến, 5 năm 6 tháng tù.

