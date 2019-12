Bí mật ẩn trong phòng hát "Tây Tùng" nơi 3 kiều nữ nhảy múa cùng quý ông

Qua kiểm tra hành chính, cơ quan công an đã phát hiện bí mật của 3 cô gái trẻ đang nhảy múa trong tiếng nhạc cùng 5 nam giới.

Các kiều nữ nhảy múa cùng quý ông tại quán karaoke

Ngày 23/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lạng Giang vừa phát hiện và xử lý một tụ điểm ăn chơi, sử dụng ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0h40 ngày 21/12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Thái Đào, huyện Lạng Giang kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke Tây Tùng do hoạt động quá giờ quy định. Chủ cơ sở là Hà Văn Quyên (SN 1965) ở cùng địa chỉ trên.

Kiểm tra tại ba phòng hát của cơ sở có nhiều nam nữ thanh niên đang nhảy múa nghi sử dụng ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh nước tiểu bằng que thử, lực lượng chức năng phát hiện 8 trường hợp trong đó có 3 nữ, 5 nam dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ những vật dụng chứng minh hành vi sử dụng ma túy của các đối tượng và một thanh đao.

Một đối tượng dương tính với chất ma túy làm việc với cán bộ điều tra

Công an huyện Lạng Giang đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở về hành vi để khách sử dụng chất kích thích tại cơ sở và tiếp tục xử lý 8 trường hợp sử dụng ma túy trái phép nói trên.

