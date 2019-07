350 triệu lít xăng giả đã bán ra thị trường

Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 09:30 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra xác định đường dây do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu đã dùng 4.200 tỉ đồng mua dung môi để tạo ra khoảng 350 triệu lít xăng giả

Chiều 18-7, tại UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019.

Tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Nông, qua nắm tình hình địa bàn về lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu và từ nguồn tin báo của người dân, 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bán xăng có mùi hôi như thuốc trừ sâu và tiếng nổ của động cơ không bình thường, nghi xăng không bảo đảm chất lượng. Từ đây, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu.

Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 28 bị can về tội sản xuất và buôn bán xăng giả. Theo cơ quan điều tra, từ 1-1-2017 đến nay, số tiền các đối tượng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan (toluene, MTBE, NMA, methanol…) là 4.200 tỉ đồng, với khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và bán ra thị trường (theo lời khai ban đầu là gần 19,5 triệu lít, thu lợi 135 tỉ đồng - PV). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại gồm: hơn 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95...

Theo đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, nếu để các đối tượng pha chế xong rồi mới kiểm tra thì chỉ bị xử lý hành chính về việc xăng kém chất lượng nên buộc phải bắt quả tang quá trình sản xuất. Các đối tượng đã làm xăng giả bán ở nhiều tỉnh, thành với số lượng đặc biệt lớn trong một thời gian dài, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Đại gia Trịnh Sướng đã bán ra thị trường khoảng 350 triệu lít xăng giả

Vô cùng độc hại

Theo đại diện Cục Quản lý hóa chất (Bộ Công Thương) có rất nhiều hóa chất độc hại được sử dụng để tăng chỉ số octan trong xăng, làm xăng giả. Trong đó, có những chất có thể dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ, trừ sâu hoặc tiền chất ma túy. Riêng chất toluene sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, rất độc hại, dễ gây nổ, tiếp xúc thời gian dài gây tổn hại hệ thần kinh trung ương, gây ung thư…

Cũng theo vị đại diện này, những dung môi dùng pha vào xăng đang được kiểm soát khá chặt chẽ đầu vào. Tuy nhiên, để quản lý chặt hơn đầu ra, cần có sự tham gia của nhiều cơ quan. "Không thể quản lý chặt đầu vào vì các chất này có tính lưỡng dụng, nếu hạn chế thì ảnh hưởng đến ngành khác. Do đó, phải có chế tài cực mạnh như đóng cửa các cây xăng buôn bán xăng giả" - vị đại diện nói.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, trong những năm gần đây sở cũng thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất và phát hiện một số cửa hàng bán xăng kém chất lượng. Tuy nhiên, phần lớn là kiểm tra định kỳ, có báo trước, doanh nghiệp đều biết nên khó phát hiện xăng giả.

Trước câu trả lời này, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho rằng việc kiểm soát chất lượng xăng dầu, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ là cần thiết nhưng khi có nghi ngờ thì phải nắm để phối hợp với các đơn vị xử lý. Phải rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Một lãnh đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết sau khi Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, hiện ở một số tỉnh, thành tồn kho rất nhiều dung dịch có thể dùng để sản xuất xăng giả. Ban chỉ đạo sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề quản lý các dung môi này. Hiện nay, mục đích sử dụng, hạn mức, hạn ngạch nhập khẩu các dung môi có thể dùng để sản xuất xăng dầu giả đang có khoảng trống. "Theo tính toán, 1 lít xăng bán với giá 20.000 đồng thì các đối tượng sản xuất xăng giả sẽ thu lợi 8.000 đồng, siêu lợi nhuận. Nếu không quản lý được, sau vụ Trịnh Sướng sẽ có người khác tiếp tục chế xăng giả. Các địa phương đã bắt rất nhiều nhưng chỉ xử lý được hành chính. Ngay vụ ở Nghệ An cũng không mở rộng được" - vị này cho biết thêm.