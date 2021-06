Vụ treo thưởng 5 triệu đồng tìm kẻ giả danh công an: Nghi phạm sa lưới

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 09:33 AM (GMT+7)

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Vũ Anh Tuấn, nghi phạm giả danh công an gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).

Ngày 2-6, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2021, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận tin báo của 3 học sinh trung học phổ thông đang ở trọ tại địa bàn thị trấn Anh Sơn về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể người này mặc quần áo dân sự, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy không có BKS tìm đến các phòng trọ học sinh, giả danh lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đang điều tra vụ án liên quan đến các em học sinh, yêu cầu các em giao nộp điện thoại phối hợp điều tra. Sau khi yêu cầu các em giao nộp điện thoại, tiền, người này chở các em học sinh đến khu vực vắng người, để các em lại và bỏ trốn.

Trước tình hình trên, Công an huyện Anh Sơn đã lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định Vũ Anh Tuấn (SN 1985), trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là nghi phạm gây án. Khi ban chuyên án đang tập trung lực lượng để truy bắt Tuấn thì trưa ngày 29-5, tại địa bàn huyện Con Cuông xảy ra vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Nhận định các vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên có nhiều điểm giống nhau, các trinh sát nhận định khả năng Tuấn lại tiếp tục gây án. Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Hình ảnh nghi phạm Tuấn khi thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại huyện Con Cuông. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 16 giờ ngày 1-6, khi Tuấn đang trên đường đi xe khách xuống TP Vinh để bỏ trốn vào Quảng Trị thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào trưa ngày 29-5, hai người L.Q.T. (SN 2002) và V.V.H. (SN 2004, cùng trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông) đang ngồi trong quán ăn trên địa bàn thì bị một người đàn ông lạ mặt đi xe Yamaha Exciter màu đen đến trước cửa quán tự xưng là công an, lừa chiếm đoạt 2 điện thoại cùng số tiền hơn 500.000 đồng. Công an huyện Con Cuông sau đó đã công bố hình ảnh nghi phạm qua camera an ninh và phát thông báo yêu cầu người dân cung cấp thông tin khi phát hiện nghi phạm. Công an sở tại cũng treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được nghi phạm.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

