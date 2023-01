Chiêu giấu ma túy của 2 gã trai tối muộn ra đường

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội ngày 12-1 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Công Hoạ (SN 2004; quê quán Nam Định) và Mã Đình Hiếu (SN 2004; quê quán Hà Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, khoảng 21h30 ngày 18-12-2022, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa làm nhiệm vụ tuần tra tại trên địa bàn phát hiện Dương Công Họa và Mã Đình Hiếu có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 156 Mai Anh Tuấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong khẩu trang của Hoạ có 1 túi nilon chứa 3 viên nén là MDMA có tổng khối lượng 1,081 gam và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 0,577 gam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Họa tại Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa thu giữ 1 túi nilon chứa 13 viên nén là MDMA có khối lượng 4,648 gam và 5 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 4,509 gam. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang mang ma túy đi bán thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

