5 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giam bị bắt giữ thế nào?

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi đục tường trốn khỏi nhà tạm giam ở Hưng Yên, 5 đối tượng đã trốn chạy gần 1.300km.

Trước đó, rạng sáng 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gồm: Đinh Khánh Đạt (26 tuổi, ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (27 tuổi, ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Đào Đình Kiên (21 tuổi, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Vũ Thành Nghị (32 tuổi, ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (31 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Chân dung 5 đối tượng

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương vào cuộc để điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", ra quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Theo lực lượng chức năng, nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, làm tường nhà giam bị ẩm, đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Sau đó, 5 đối tượng rủ nhau tìm về nhà bị can Đinh Khánh Đạt ở TP Hải Dương, lấy ô tô biển 34A để di chuyển theo hướng TP. Hải Phòng, Thái Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4h ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện ô tô của các bị can chạy qua cầu Tân Đệ, hướng Thái Bình đi Nam Định.

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm bị can bỏ lại xe ô tô mang biển số 34A tại địa phận TP. Thanh Hóa. Đến 11h ngày 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ Dũng, Đạt, Kiên và Long tại một lán ven đường ở Đắk Lắk. Khoảng 3 tiếng sau, cảnh sát khống chế bị can còn lại là Vũ Thành Nghị. Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng không có hành động phản kháng hay chống đối.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/5-doi-tuong-duc-tuong-tron-khoi-nha-tam-giam-bi-bat-giu-the-na...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/5-doi-tuong-duc-tuong-tron-khoi-nha-tam-giam-bi-bat-giu-the-nao-172220612105541805.htm