5 'cò lúa' lừa đảo bị phạt hơn 44 năm tù

TAND tỉnh Hậu Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ năm cò lúa lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Triều (38 tuổi) 13 năm tù, Nguyễn Văn Út (41 tuổi) 12 năm tù, Phạm Văn Mãi (38 tuổi) tám năm sáu tháng tù, Lê Tuấn Dủ (33 tuổi) bảy năm tù và Huỳnh Phúc Chia (47 tuổi) bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh BẢO BẢO

Theo cáo trạng, dù không có đặt cọc, bao tiêu mua lúa từ trước với người dân nhưng Út cùng với Mãi, Dủ và Triều đã bàn bạc thỏa thuận, phân vai, sắp xếp tình huống giả để bà ĐTC (59 tuổi, là thương lái mua lúa ở TP Cần Thơ) tin tưởng và đồng ý ký kết hợp đồng mua bán lúa.

Cụ thể, Triều và Dủ sẽ đóng vai trò là người môi giới địa phương. Khi bà C đến, cả hai sẽ đưa bà đi xem lúa ở những cánh đồng gần nhà. Đồng thời, nói với bà lúa do Út đưa giống cho Triều và Dủ giao đến bà con nông dân gieo sạ, đã có bao tiêu, đặt cọc mua từ trước nhằm tạo lòng tin.

Ngoài ra, Út còn nhờ Triều khi gặp bà C thì giới thiệu tên là Tuấn, vì nếu nói tên thật bà C sẽ không ký hợp đồng, do tại địa phương Triều không có uy tín với mọi người.

Sau khi sắp xếp, Út gọi điện thông báo cho bà C đã có lúa bao tiêu với người dân tại Hậu Giang và đặt vấn đề bán lại. Hai bên thống nhất ngày xem lúa để lập hợp đồng mua bán.

Giữa tháng 6-2021, Út đã dẫn bà C đi xem lúa tại xã Vị Thanh và xã Vị Trung (thuộc huyện Vị Thủy) và ký kết hai hợp đồng mua bán lúa, nhưng không thực hiện. Qua đó, "cò lúa" đã chiếm đoạt của bà C số tiền 405 triệu đồng.

Cuối tháng 6-2021, Út còn xác nhận cho Dủ ký hợp đồng mua bán lúa với bà C tại một quán cà phê trên địa bàn xã Vị Đông (huyện Vị Thủy) để Dủ chiếm đoạt của bà C số tiền 150 triệu đồng.

Đối với bị cáo Triều, cáo trạng quy kết ngoài hành vi giúp sức cho Út chiếm đoạt tiền của bà C, Triều còn trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của Công ty TNHH chế biến lương thực Trường Thắng (có địa chỉ tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Còn đối với hai bị cáo Mãi và Chia, cơ quan điều tra xác định cả hai đều nhận thức và biết rõ Út dùng thủ đoạn gian dối để lừa bà C. Thế nhưng, cả hai vẫn giúp Út thực hiện việc ký kết hợp đồng, tạo điều kiện cho Út chiếm đoạt tiền của bà C. Do đó, cả hai phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Theo cáo trạng, hành vi của Triều, Út là đặc biệt nghiêm trọng, của Mãi, Dủ và Chia là rất nghiêm trọng, với lỗi cố ý đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

