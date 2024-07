4 thanh niên ép xe người đi đường, dùng dao, xịt hơi cay, cướp tài sản

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: 2 thanh niên cùng tên Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Đức Duy (cùng SN 2006) và Phạm Quốc Thắng (SN 2003) đều ngụ ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 13/7, bà N.T.K.N (SN 1977, ngụ xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường ven biển hướng từ xã Lộc An đi xã Phước Hội.

Nhóm 4 đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ.

Phát hiện bà N. đi một mình, 4 thanh niên trên điều khiển 2 xe máy chạy từ phía sau vượt lên trước và ép xe nạn nhân vào lề đường. Nhóm thanh niên này dùng dao đe dọa, yêu cầu bà N. đưa hết tiền, tài sản cho chúng.

Do hoảng sợ, bà N. đã lấy toàn bộ tài sản trên người gồm nhẫn, điện thoại di động đưa cho nhóm thanh niên này. Sau khi lấy tài sản của bà N., nhóm thanh niên này còn xịt hơi cay vào mặt nạn nhân rồi điều khiển xe máy chạy về hướng xã Phước Hội để tẩu thoát.

Nhóm 4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.

Nhận được tin báo về nhóm cướp tài sản manh động, Công an huyện Đất Đỏ đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an địa phương phối hợp rà soát, truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đã xác định được thông tin và nhanh chóng bắt giữ các thanh niên trên.

Tại cơ quan điều tra, 4 thanh niên này đã khai nhận hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Hiện Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

