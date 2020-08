4 thanh niên bị bắt cóc táo tợn, ép ghi giấy nợ "do ăn nhậu thiếu tiền"

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Do không thể đưa 4 thanh niên người Ê Đê đi làm ngư phủ để lấy tiền "cò" nên nhóm của Hậu bắt cóc những người này rồi ép họ ghi giấy nhận nợ trước khi thả về quê.

Ngày 31-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đào Văn Hậu (SN 1988), Trần Văn Thịnh (SN 1989) và Võ Văn Minh (SN 2000; ngụ cũng huyện An Biên) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là 4 thanh niên người dân tộc Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk.

Hậu và Thịnh tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào ngày 24-7-2019, sau khi được phía Malaysia trả về nước (do trước đó bị bắt về hành vi xâm phạm vùng biển khi đi làm ngư phủ) nên Châu Tuấn Kiệt (ngụ ở xã Tây Yên, huyện An Biên) đã rủ 4 thanh niên là người dân tộc Ê Đê về nhà của Minh (ở gần nhà Kiệt) chơi. Tại đây, sau khi biết được hoàn cảnh của 4 thanh niên này nên Thịnh nói với Minh tiếp tục bắt họ đi làm ngư phủ cho ghe biển khác để lấy tiền cò.

Sau đó, Hậu gọi điện thoại cho Thịnh bàn bạc và giao Thịnh làm nhiệm vụ thuê xe ô tô. Hậu nói dối là rủ 4 người này đi nhậu nhưng thực chất là đưa họ về khu vực thị trấn Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) tìm chủ ghe biển thỏa thuận để 4 bị hại này đi làm ngư phủ nhưng không thành.

Quá bực tức nên Hậu, Thịnh và Minh đã đưa 4 thanh niên người dân tộc Ê Đê về nhốt tại một nhà nghỉ ở xã Nam Yên, huyện An Biên rồi thay phiên nhau canh giữ. Đồng thời, ép họ viết giấy nợ với nội dung chủ yếu là "do đi làm ngư phủ ăn nhậu rồi thiếu tiền của Thịnh". Ngay sau đó, nhóm của Hậu gọi điện thoại yêu cầu người nhà của 4 nạn nhân đưa tiền chuộc với giá mỗi người là 20 triệu đồng bằng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng. Khi rút được tiền và chia nhau tiêu xài, nhóm của Hậu mới thả 4 nạn nhân ra và đưa đến bến xe để về quê.

Sau khi biết người thân của mình bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nên gia đình của các bị hại làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Qua nhiều tháng điều tra và đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi được từ phía Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, nên Hậu, Thịnh và Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/4-thanh-nien-bi-bat-coc-tao-ton-ep-ghi-giay-no-do-an-nhau-thieu-tie...