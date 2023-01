4 năm chạy trốn tránh bản án 18 tháng tù

Ngày 28-1, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận bị án Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) ra đầu thú sau hơn 4 năm trốn thi hành án.

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 10-2017, thông qua chương trình ca nhạc phát sóng trực tiếp của đài phát thanh, Dũng quen biết với em N. (sinh năm 2001, ngụ Bến Tre). Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau ở Bến Tre vào ngày 15-10-2017. Khi gặp nhau, Dũng chở em N. đến một nhà nghỉ tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để quan hệ tình dục.

Nguyễn Hoàng Dũng ra đầu thú sau 4 năm trốn thi hành bản án 18 tháng tù. Ảnh: QM

Sự việc sau đó bị gia đình N. phát hiện và tố giác hành vi của Dũng. Qua điều tra, xét xử, Dũng bị TAND huyện Mang Thít tuyên phạt 18 tháng tù về tội giao cấu với trẻ em.

Trong lúc tại ngoại để chờ chấp hành án thì Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó ngày 10-10-2018, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Dũng.

Biết không thể thoát tội và được sự vận động, thuyết phục của lực lượng Công an Nguyễn Hoàng Dũng đã ra đầu thú sau hơn 4 năm lẩn trốn, sống chui rúc khắp nơi.

