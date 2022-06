1 nghi can vụ cướp bị tai nạn giao thông tử vong trên đường tẩu thoát

Sau khi cướp tài sản ở An Giang, 2 thanh niên tẩu thoát đến tỉnh Long An thì xảy ra tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.

Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Nguyễn Tuấn Cường (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Bị can Nguyễn Tuấn Cường. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, trưa 26-4, Cường đi xe khách từ TP.HCM về TP Châu Đốc, tỉnh An Giang gặp N. (21 tuổi) để lấy xe đã cho mượn trước đó.

Đến sáng 27-4, N. đi nhờ xe của Cường trở về TP.HCM. Khi đến khu vực xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, An Giang, N. phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng 18k (4 chỉ) nên rủ Cường giật tại sản.

N. điều khiển xe vượt lên áp sát xe người phụ nữ để Cường giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát.

Khi đến Quốc lộ 1 đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì cả 2 xảy ra tai nạn giao thông khiến N. tử vong, còn Cường bị thương nhẹ nên Công an huyện Bến Lức mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Cường khai nhận cùng với N. mới cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ ở An Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đến tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.

