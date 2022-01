Hình ảnh 3 kẻ lạ mặt xông vào căn hộ chung cư ở Hà Nội xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại

Lực lượng chức năng vừa trích xuất camera xác định đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng vào căn hộ tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm (Hà Nội) xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại.

3 đối tượng vào chung cư xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại.

Ngày 9/1, Công an phường Hoàng Liệt, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo xác minh vụ cướp tài sản xảy ra chiều ngày 8/1 tại căn hộ 324 chung cư HH1A Linh Đàm.

Theo đó, đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi. 3 đối tượng khi vào căn hộ đeo khẩu trang, đội mũ, có đối tượng mang theo ba lô. Nếu ai phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên yêu cầu báo ngay cho cán bộ Hoàng cảnh sát khu vực, theo số điện thoại 0972858565 và cán bộ Sáng cảnh sát hình sự theo số 091 2345185.

Nạn nhân bị trói được người dân phát hiện cởi trói.

Trước đó, khoảng 17h chiều 8/1, 3 đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ tại tầng 3 HH1A Linh Đàm để hỏi mua điện thoại. Trước đó, chủ căn hộ làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại tại nhà.

Lúc này, 3 đối tượng lạ mặt đã đè chủ căn hộ, sau đó dùng băng dính dán miệng, trói chặt vào ghế. Khi xảy ra sự việc, có giằng co nhưng hàng xóm không hề hay biết. Một lúc sau hàng xóm đi sang thì phát hiện người đàn ông bị trói, tổn thương vùng mặt nên đã báo công an đồng thời cởi trói cho nạn nhân.

Nạn nhân bị cướp đi 3 điện thoại mới có giá trị. Người này cũng mới sinh sống tại đây được khoảng hơn 1 tháng nay.

Cán bộ tổ dân phố 32 cho biết, công an đã đến lấy lời khai của nạn nhân. Camera ngoài hành lang tầng chung cư đã ghi lại được hình ảnh đối tượng và đã cung cấp cho công an. Tại hiện trường công an phát hiện 1 kính mắt nghi của đối tượng bị rơi lại.

