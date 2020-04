3 nữ nhân viên quán karaoke, nhà nghỉ cùng 4 nam thanh niên thuê phòng "chơi" ma túy

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Kiểm tra một phòng khách sạn trên địa bàn TP Vinh, lực lượng công an phát hiện 3 nữ nhân viên quán karaoke, nhà nghỉ cùng 4 đối tượng nam giới có hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Khoảng 2h30 ngày 20-4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ kiểm tra căn phòng ở tầng 4 một khách sạn tại phường Quán Bàu (TP Vinh), phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một số viên thuốc lắc và 0,1g ma túy dạng ketamin.

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: N.X.T (SN 1973), N.Đ.C (SN 1978) cùng trú tại TP Vinh; T.Q.T (SN 1972, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An); M.V.C. (SN 1986, trú huyện Hải Hậu, Nam Định); N.T.H (SN 1994, trú huyện Thanh Chương); V.T.T (trú huyện Con Cuông, Nghệ An) và N.T.C.V (SN 1982, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Làm việc với cơ quan công an, 3 đối tượng nữ khai là nhân viên quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP Vinh.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.

