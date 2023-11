3 học sinh lớp 11 mang dao đến trường đánh nhau

Ngày 14-11, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết đã lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 học sinh lớp 11, Trường THCS - THPT Phó Mục Gia (huyện Trà Bồng) vì mang hung khí đến trường.

Trước đó, ngày 13-11, Công an huyện Trà Bồng kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của học sinh Trường THCS và THPT Phó Mục Gia.

Lực lượng công an làm việc, thu giữ 3 con dao tự chế của 3 học sinh. Ảnh: Công an huyện Trà Bồng

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 học sinh lớp 11 của trường tàng trữ hung khí nguy hiểm, gồm: N.K.D., N.Đ.H. và N.H.T., cùng ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn.

Làm việc với cơ quan chức năng, các học sinh này khai nhận, do mâu thuẫn với học sinh khóa trên nên đã đặt mua trên mạng 3 dao tự chế và mang theo trong cặp sách khi đi học để đánh nhau.

Trước đó, Công an huyện Trà Bồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ sử dụng hung khí nguy hiểm chém người gây thương tích, xảy ra ngày 12-9, tại xã Trà Phong (huyện Trà Bồng). Trong đó, có 2 bị can là học sinh Trường THPT Tây Trà.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]