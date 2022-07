28 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke Mr. Rìn

Thứ Sáu, ngày 22/07/2022

Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Mr. Rìn (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cơ quan Công an phát hiện 28/41 đối tượng dương tính với ma túy.

Ngày 22/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 0h50 cùng ngày đã phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Ngọc tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 28/41 đối tượng dương tính với ma túy tại quán karaoke Mr. Rìn (khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt tại quán, nhân viên không xuất trình được giấy tờ đăng ký, quản lý kinh doanh dịch vụ cho lực lượng chức năng.

Các đối tượng tại quán karaoke Mr. Rìn.

Hiện các đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, trước tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng có xu hướng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ,… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan để tiến hành tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/28-doi-tuong-duong-tinh-voi-ma-tuy-trong-quan-karaoke-mr-rin-i661324/