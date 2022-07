Nhà có người qua đời, buồn quá thanh niên mua ma tuý về sử dụng

Khai với công an, Tính cho biết, nhà mới có người qua đời nên buồn quá mua ma tuý về sử dụng cho đỡ buồn.

Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Văn Tính (30 tuổi, quê Càu Mau) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; bị can Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tính và Tuấn tại cơ quan công an.

Cuối tháng 6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an TX.Tân Uyên phối hợp với Công an phường Tân Vĩnh Hiệp kiểm tra hành chính tại một nhà trọ thuộc KP.Tân Hoá, phường Tân Vĩnh Hiệp, phát hiện phòng trọ số 5 của đối tượng Tính ở trọ đang cất giấu 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nên đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về cơ quan công an để lấy lời khai.

Qua làm việc, Tính khai nhận có người nhà vừa qua đời nên cảm thấy buồn bã, sau đó đã tìm gặp đối tượng tên Anh Tuấn (chưa rõ lai lịch) ở khu vực cầu Xéo, thuộc phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên để mua số ma tuý đá trên với giá 500.000 đồng về sử dụng.

Số ma tuý bị công an thu giữ.

Mở rộng điều tra, truy xét công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại một căn nhà riêng nằm trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, kiểm tra phát hiện thêm 14 túi nilon và 1 gói giấy bên trong đều chứa ma tuý đá.

Tiến hành giám định ma tuý trong vụ việc cho kết quả tổng trọng lượng là 88,8291 gam.

