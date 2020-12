20 giờ khám phá vụ giám đốc người Hàn Quốc giết bạn, giấu xác trong vali ở quận 7

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 10:05 AM (GMT+7)

Vụ án giết người, giấu thi thể trong vali xảy ra ở quận 7 đã gây xôn xao dư luận, bởi những thông tin về vụ án và kế hoạch gây án tàn ác của một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc.

Đây là vụ án mà nạn nhân và đối tượng gây án đều là người nước ngoài, có quan hệ khá phức tạp nhưng khi xảy vụ việc, Công an TP HCM đã khám phá nhanh trong vòng 20 giờ đồng hồ kể từ khi phát hiện vụ án…

Xác chết trong vali

18h ngày 27-11-2020, Công an phường Tân Hưng nhận được tin báo về việc phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi vết máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam (địa chỉ đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7). Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 7 đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra.

Ngoài vali màu hồng và các dụng cụ nói trên phát hiện ở lầu 1, Công an còn phát hiện thêm 3 túi nilon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm. Từ những cơ sở điều tra ban đầu, Công an TP HCM xác định đây là vụ án mạng, kẻ thủ ác sau khi sát hại nạn nhân đã phi tang xác để vào vali. Căn nhà hiện trường vụ án được đăng ký với cơ quan chức năng là trụ sở của Công ty Creata Việt Nam có giám đốc là Jeong In Cheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc).

Căn nhà (đèn sáng) nơi xảy ra vụ án.

Qua các chứng cứ và trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan Công an nhanh chóng xác định được Jeong In Cheol là kẻ gây án và quá trình di chuyển của đối tượng này. Nạn nhân trong vụ án mạng là Han Tong Duk (SN 1987; quốc tịch Hàn Quốc) là bạn của đối tượng Jeong In Cheol. Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng xe ô tô hiệu KIA màu đen.

Công an quận 7 lập tức ra thông báo truy tìm nghi can Jeong In Cheol gửi đến Công an các quận, huyện và một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM cùng phối hợp truy tìm, truy bắt nghi can.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, 13h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cơ quan chức năng liên quan đã phát hiện và bắt giữ Jeong In Cheol, khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở quận 2 và đưa về trụ sở Công an làm việc. Đồng thời cũng phát hiện và thu giữ xe ô tô KIA màu đen mà đối tượng sử dụng khi bỏ trốn cùng với một số tài sản, vật chứng có liên quan.

Đối tượng Jeong In Cheol.

Cho bạn uống bia pha thuốc ngủ rồi sát hại

Tại cơ quan điều tra, Jeong In Cheol khai nhận hành vi giết người của mình. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận một mình ra tay sát hại người bạn đồng hương.

Tối ngày 29-11, sau hơn một ngày lấy lời khai đối tượng Jeong In Cheol, Công an TP HCM đã cơ bản làm rõ vụ án và nhất là động cơ sát hại người bạn đồng hương Han Tong Duk rồi phân xác phi tang.

Jeong In Cheol đã có gia đình, sang Việt Nam làm ăn sinh sống và lưu trú tại một chung cư ở phường Tân Phong, quận 7. Tuy nhiên, Jeong In Cheol cho biết đã thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam để làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay. Công ty do một người khác đứng tên đại diện pháp luật nhưng Jeong In Cheol là người điều hành tất cả các hoạt động. Công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc.

Jeong In Cheol khai nhận gần đây đã cùng anh Han Tong Duk có hùn hạp 1,8 tỷ đồng làm ăn nhưng công việc sau đó không thuận lợi. Cách đây khoảng hai tuần, anh Han Tong Duk có mượn của Cheol số tiền 2,7 tỷ đồng và hứa trong vòng hai ngày sẽ trả. Tuy nhiên sau đó, anh này không trả mà còn quay sang đòi cấn trừ số tiền 1,8 tỷ đồng đã hùn hạp làm ăn trước đây.

Chiếc valy và hung khí tại hiện trường.

Giai đoạn này, bản thân Jeong In Cheol cũng đang khó khăn, vay mượn tiền nhiều nơi. Jeong In Cheol khai rằng, bản thân đang khó khăn, nợ nần bị các chủ nợ gây áp lực mà bạn lại tỏ ra cố tình quỵt nợ nên ức chế tâm lý, nảy sinh ý định bắt cóc anh Han Tong Duk để gây áp lực đòi tiền, nếu không trả sẽ sát hại.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tội ác của mình, Jeong In Cheol đã chuẩn bị khá tỉ mỉ khi vài ngày trước đó đối tượng này chủ động thông báo trả lại căn nhà thuê là trụ sở công ty trên với chủ nhà. Sau đó, Jeong In Cheol tới dọn dẹp đồ đạc để chờ tới ngày cuối tháng dọn đi. Đồng thời, thời gian này, Jeong In Cheol cũng chuẩn bị những vật dụng cần thiết như cưa, kìm cộng lực, kéo, túi nilon, hộp găng tay cao su và thuốc ngủ… đem về công ty cất giấu để chuẩn bị ra tay với người bạn đồng hương của mình.

Ngày 26-11, Jeong In Cheol gọi điện hẹn Han Tong Duk lái xe hơi hiệu KIA (xe thuê) đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn (quận 7) để bàn việc trả nợ nhưng không thống nhất được chuyện trả nợ. Sau đó, cả hai đi trên ô tô của Han Tong Duk về trụ sở công ty của Jeong In Cheol để tiếp tục trao đổi về khoản nợ… Lúc này, nhân viên công ty đã về hết, Jeong In Cheoln lấy thuốc ngủ bỏ vào bia đưa cho Han Tong Duk uống. Khi người bạn thiếp đi, Jeong In Cheol lấy hai vòng trang sức trên người nạn nhân. Sợ Han Tong Duk kêu la, nghi phạm lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân.

Chính việc Jeong In Cheol trộn thuốc ngủ vào bia rồi đưa cho bạn đồng hương uống nên nạn nhân nhanh chóng lịm đi nên Jeong In Cheol mới ra tay sát hại hết sức dễ dàng, không bị chống trả. Sau đó, Jeong In Cheol dùng kiềm cộng lực và hai cái cưa tay để phân xác nạn nhân bỏ vào valy và một số chỗ khác trong căn nhà...

Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có vết thương, nguyên nhân tử vong do nghẹt thở và nhận định do các găng tay nhét vào miệng.

Sau khi sát hại nạn nhân, Jeong In Cheol lau dọn hiện trường nhằm tránh bị phát hiện. Đồng thời còn lục soát để cướp của nạn nhân Han Tong Duk số tài sản có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng gồm 2 lượng vàng và tiền mặt… Đêm đó và gần như cả ngày hôm sau (27-11), Jeong In Cheol vẫn ở lại tại ngôi nhà, là hiện trường vừa gây tội ác. Trong ngày 27, Jeong In Cheol vẫn làm một số việc như bình thường.

Jeong In Cheol khai có nhờ nhân viên công ty mang đi bán giúp hai lắc tay bằng vàng cướp được. Khi nhân viên gọi về thông báo tiệm vàng trả giá chỉ 80 triệu đồng. Do từng nghe Han Tong Duk khoe số vòng vàng trị giá gần 100 ngàn USD nên Jeong In Cheol quyết định không bán, yêu cầu nhân viên mang về.

Jeong In Cheol khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol tiếp tục nhờ nhân viên đi mua vali và một số bịch nilon to mang về công ty với ý định chuyển các đoạn thi thể mang đi nơi khác phi tang. Jeong In Cheol lên sân thượng lấy một bịch nilon chứa một phần thi thể nạn nhân mang xuống phòng vệ sinh tầng 1… Tuy nhiên, Jeong In Cheol sau đó lại ra ngoài lái xe bỏ đi khỏi công ty. Jeong In Cheol không về nơi ở - chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng mà lái xe lòng vòng di chuyển nhiều nơi.

Theo lời khai của Jeong In Cheol thì nạn nhân rất thân thiết với nhân viên công ty, trước khi lái xe bỏ đi, Jeong In Cheol cũng cho nhân viên biết đã sát hại người bạn đồng hương. Các nhân viên khi vào kiểm tra đã phát hiện trong phòng vệ sinh tầng 1 có vali chứa bịch nilon đen, cạnh đó có hai cái cưa tay, một kiềm cộng lực và xung quanh có một số dấu vết máu lau chưa sạch nên lập tức báo Công an.

Qua truy vết, Công an xác định điểm đến cuối cùng của nghi phạm là tại chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). “Do sinh sống nhiều năm ở TP HCM nên anh ta có nhiều mối quan hệ bạn bè. Nghi phạm sau đó xin ở nhờ một người quen tại chung cư trên trước khi bị bắt”, nguồn tin của Công an TP HCM cho biết.

Đánh giá về việc khám phá nhanh vụ án, Công an TP HCM cho biết nhờ sự nỗ lực của các đơn vị, cán bộ chiến sĩ tham gia phá án và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã cung cấp thông tin vụ án. Có thể nói, kể từ khi nhận tin báo về phát hiện xác chết ở căn nhà quận 7, Công an TP HCM đã tập trung lực lượng điều tra nhanh, lần theo dấu vết tội phạm để truy tìm nghi phạm và chỉ trong vòng 20 giờ đồng hồ đã bắt được kẻ gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Jeong In Cheol về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Cơ quan Công an cũng đang làm rõ có hay không một số nhân viên, người bạn của Jeong In Cheol có hành vi “che giấu tội phạm”?

