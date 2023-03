2 bị cáo kêu oan, nói không truy sát Quân 'xa lộ'

Bắt bị cáo trốn truy nã tại Campuchia Sau khi gây án, băng của Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư đã thuê xe đi Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Phan Thiết (Bình Thuận) để trốn. Sau đó, một số bị cáo quay lại TP.HCM và ra đầu thú, số khác bỏ trốn, trong đó có Lý Văn Tư. Sau khi Công an TP.HCM khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã đối với Tư. Đến ngày 24-12-2021, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, biên phòng Tây Ninh phối hợp cùng cảnh sát Campuchia tiến hành bắt Tư khi đang lẩn trốn tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Liền sau đó, Tư được dẫn giải về Việt Nam để phục vụ điều tra.