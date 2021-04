1,6 tỷ "bay" sau 1 click chuột trên Facebook

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 08:46 AM (GMT+7)

Sau khi làm theo hướng dẫn để nhận tiền chuyển về từ nước ngoài trong cuộc trò chuyện với tài khoản facebook của chị gái, anh M. tá hoả phát hiện tài khoản bị mất gần 1,6 tỷ đồng.

Chân dung đối tượng Phan Văn Thái.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Thái (SN 1995, trú phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, ngày 15/3, thông qua ứng dụng Facebook, Anh T.V.M (trú tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facbook của chị N.T.T (là người thân trong gia đình anh M, đang sinh sống tại Canada) với nội dung muốn gửi tiền về cho người nhà ở Việt Nam và nhờ anh M. giúp nhận tiền hộ.

Vì tin rằng người đang nhắn tin đúng là chị T. (chị họ của mình) nên anh M. nhận lời, cung cấp số tài khoản để chị T. chuyển tiền. Sau đó, người sử dụng tài khoản facebook của chị T. tiếp tục gửi cho anh M. 1 đường link và hướng dẫn anh M. nhấp chuột vào đó rồi nhập thông tin về tài khoản để “xác nhận tài khoản thì mới chuyển tiền thành công từ nước ngoài về được”.

Anh M. tin rằng người nhắn tin là chị mình nên đã làm theo mọi hướng dẫn. Sau khi nhập, cung cấp các thông tin về tài khoản theo hướng dẫn, anh M. đã liên tiếp 6 lần nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản của mình đã chuyển khoản tổng hơn 1,5 tỷ đồng tới tài khoản số 0281000624739 (mở tại ngân hàng Vietcombank).

Lúc này, anh M. nghi ngờ tài khoản facebook của chị T. bị hack nên đã đến trụ sở phòng PC02 trình báo.

Nhận tin báo, Phòng PC02 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức lực lượng xác minh, truy vết đối tượng. Phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Dương để làm việc với chủ tài khoản ngân hàng số 0281000624739 (tài khoản đối tượng chuyển tiền đến) xác định người này đã mở tài khoản giúp cho một người bạn tên L. (hiện đang sinh sống tại Mỹ) sử dụng, việc trao đổi nhờ mở tài khoản đều thông qua nhắn tin trên facebook.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định tài khoản facebook của bà L. cũng đã bị đối tượng khác hack từ lâu và người đang sử dụng tài khoản số 0281000624739 không phải là bà L.

Sau 15 ngày đêm liên tục truy vết, lực lượng phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để truy xét đối tượng. Đến ngày 9/4, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Thái - là người gây ra vụ án này.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phan Văn Thái đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

