Khép cửa qua đường mua thuốc, về nhà phát hiện mất 800 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Bị bệnh, bà Đ. khép hờ cửa nhà mình rồi băng qua đường mua thuốc uống. Khi trở về nhà bà phát hiện 2 giỏ xách chứa số tài sản trị giá 800 triệu đồng không còn...

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm Lê Trần Thái Hiển (tự Tý Lớn, SN 1992, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó bà P.T.Đ (SN 1947, ngụ Bình Tân) đến Công an quận Bình Tân trình báo nhà mình bị trộm đột nhập lấy đi số tài sản trị giá 800 triệu đồng. Tổng số tài sản bị mất bao gồm vàng, nhẫn kim cương và số tiền mặt mà các dây hụi đóng cho bà Đ. Vì là khu phức tạp về an ninh nên bà Đ. bỏ toàn bộ tài sản vào 2 túi xách định đem cất vào két sắt trong phòng ngủ.

Thông báo truy tìm Hiển của Phòng Cảnh sát hình sự.

Tuy nhiên, do bận việc bà Đ. để 2 túi xách trong phòng khách rồi khép hờ cửa nhà băng qua đường mua thuốc tây uống. Khi bà Đ. quay lại nhà thì 2 giỏ xách đã biến mất. Một số người chứng kiến cho biết, có thấy một thanh niên lẻn vào nhà bà Đ. sau đó trở ra và lên xe người khác bỏ đi, tưởng người thân của bà Đ. nên không ai ngăn cản.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra, ghi nhận lời khai và sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi can gây ra vụ việc trên là Hiển. Tìm được đến nhà nghi can này nhưng đối tượng đã rời khỏi địa phương nhiều ngày nên phát thông báo truy tìm.

