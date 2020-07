Bắt kẻ trộm 2 cây lan đột biến gần 1 tỷ đồng ở Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 20:14 PM (GMT+7)

Sau khi phát hiện bị mất trộm 2 cây lan đột biến 5 cánh trắng trị giá gần 1 tỷ đồng, anh Huấn trình báo công an. Công an vào cuộc truy xét bắt giữ kẻ trộm cắp chính là người đã tham quan trước đó.

Ngày 22/7, Công an TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Phi Long (SN 1991, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Hiện, công an đang truy bắt thêm 3 đồng bọn của Long để điều tra, xử lý.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai khoảng tháng 6/2020, đối tượng cùng 3 người khác (cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) xuống TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để tham quan và mua lan của anh Đỗ Trọng Huấn (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Quá trình tham quan, anh Huấn có cho nhóm này coi 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng. Sau khi xem xong, nhóm Long nảy sinh ý định trộm cắp nên lên kế hoạch.

Rạng sáng 2/7, Long cùng 3 người đi xe ô tô đi từ tỉnh Lâm Đồng về TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nhóm này đi tới cách nhà anh Huấn khoảng 500m thì dừng lại rồi đi bộ vào. Khi tới nhà anh Huấn, Long quan sát không có ai nên trèo cổng vào nhà anh này lấy trộm 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng.

Sau đó, Long cùng nhóm bạn mang về huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cất giấu. Về phần anh Huấn sau đó biết mất trộm nên đã báo cho công an.

Đối tượng Long được camera ghi nhận.

Trích xuất camera an ninh, công an xác định Long là đối tượng gây án nên truy bắt. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Long khi y đang ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận hành vi như trên.

Sau khi trộm được, Long cắt cây lan ra thành từng khúc nhỏ. Công an đã thu hồi tang vật là những khúc lan này. Kết quả giám định từ Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Long Khánh cho hay, tài sản 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

