Người dân "song phi", khống chế 2 đối tượng cướp giật

Thứ Năm, ngày 02/06/2022 21:30 PM (GMT+7)

Hai đối tượng tiếp cận cô gái cướp chiếc điện thoại trị giá khoảng 30 triệu đồng. Cả 2 tăng ga bỏ chạy thì xảy ra va chạm giao thông. Hai đối tượng bỏ xe chạy bộ thì bị người truy đuổi, đạp ngã, khống chế, giao Công an...

Ngày 2/6, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh xác nhận, đang tạm giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 do người dân giao nộp. Công an quận 8 đang lấy lời khai, làm rõ, xử lý.

2 đối tượng va chạm giao thông và bỏ xe chạy bộ thoát thân.

Trước đó một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội (facebook) ghi lại hình ảnh 2 đối tượng cướp giật bị người dân vây bắt khống chế. Qua tìm hiểu được biết, đoạn clip trên được ghi lại vào khoảng 14h ngày 1/6.

Người dân truy đuổi và khống chế 2 đối tượng.

Lúc này 2 đối tượng áp sát cô gái SN 1999, quê An Giang giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 30 triệu đồng rồi bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao, 2 đối tượng loạng choạng và tông vào một xe gắn máy do một phụ nữ đang đi giao hàng bị té ngã xuống đường.

Thời điểm này anh N.M.V (SN 1988, quê Long An) đang ngồi làm việc tại công ty trên đường Phạm Thế Hiển thì nghe tiếng truy hô cướp. Thấy vậy anh V đã lao ra đạp ngã một đối tượng và cùng người dân khống chế. Đối tượng còn lại chạy được hơn 100m cũng bị một số người dân khác khống chế giao công an.

