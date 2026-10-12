Vì sao người Hàn Quốc kiêng tặng giày cho người khác?

Trong nền văn hóa của nhiều quốc gia Á Đông, trong đó có Hàn Quốc, nghệ thuật tặng quà không chỉ đơn thuần là sự trao đổi vật chất mà còn là một thông điệp ẩn chứa tình cảm, sự tinh tế và cả những lời chúc tốt lành. Người Hàn Quốc coi trọng từng chi tiết nhỏ khi chuẩn bị quà cho người thân, bạn bè hay đối tác kinh doanh.

Đối với người Hàn Quốc, việc tặng giày dễ gây ra những tình huống khó xử trong các mối quan hệ từ bạn bè, đồng nghiệp đến người yêu. Nguyên nhân đến từ những quan niệm phổ biến, ăn sâu trong xã hội.

Tại Hàn Quốc, người bản địa kiêng việc tặng giày. (Ảnh: iStock)

Quan niệm về sự chia ly

Lý do đầu tiên và phổ biến nhất khiến người Hàn Quốc kiêng kỵ tặng giày cho người yêu hoặc bạn bè bắt nguồn từ quan niệm dân gian liên quan đến sự chia ly. Trong tiếng Hàn, đôi giày mang ý nghĩa là vật dụng để đi lại và bước đi.

Người Hàn Quốc tin rằng nếu bạn tặng giày cho người yêu, đôi giày đó sẽ mang lại năng lượng khiến họ mang giày vào và chạy trốn khỏi bạn, tức là rời bỏ mối quan hệ để đi theo người khác. Nỗi sợ hãi về sự tan vỡ, chia rẽ trong tình cảm khiến món quà này trở thành một điềm gở.

Dù xã hội Hàn Quốc hiện đại đã có nhiều cởi mở trong tư duy, nhưng niềm tin này vẫn âm thầm tồn tại trong tiềm thức của nhiều thế hệ, đặc biệt là đối với các cặp đôi trẻ đang trong giai đoạn mặn nồng.

Tặng giày bị coi là thiếu tôn trọng

Một lý do sâu xa khác gắn liền với bản chất của đôi giày là vật dùng để đặt xuống đất và dẫm đạp lên mọi bề mặt. Trong văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc, sự tôn trọng đối với người đối diện đóng vai trò cốt lõi. Khi bạn tặng giày cho một người lớn tuổi, cấp trên hoặc người có vị thế xã hội cao hơn, hành động này vô tình mang một ý nghĩa tượng trưng mang tính tiêu cực.

Người nhận có thể cảm thấy rằng món quà ngầm ám chỉ họ bị người tặng “dẫm đạp” lên uy tín, danh dự hoặc sự tôn trọng tối thiểu. Chính vì sự nhạy cảm này, giày hoàn toàn không phải là sự lựa chọn an toàn khi bạn muốn bày tỏ lòng biết ơn hay sự kính trọng đối với những người bề trên trong gia đình hay công ty.

Trong văn hóa Hàn Quốc, việc tặng giày cho người bề trên còn mang tính xúc phạm. (Ảnh: Korea Herald)

Điềm gở về việc đi xa

Bên cạnh nỗi sợ chia tay trong tình cảm, giày còn gắn liền với hành động di chuyển, dịch chuyển và đi đến những nơi xa xôi. Trong lịch sử và đời sống truyền thống của người Hàn Quốc, những chuyến đi xa thường đi kèm với sự chia ly kéo dài, đôi khi là vĩnh viễn do điều kiện giao thông và hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ trước.

Do đó, việc tặng giày được xem như một lời tiên tri vô thức rằng người nhận sẽ phải rời xa quê hương, gia đình hoặc người thân để đến một nơi chốn khác. Cảm giác bất an về sự chia cắt địa lý này khiến món quà trở thành một biểu tượng của sự cô độc và nỗi nhớ nhung, điều mà không ai mong muốn nhận được trong những dịp vui tươi.

Biểu tượng cắt đứt quan hệ

Trong hệ thống tín ngưỡng dân gian và quan niệm kiêng kỵ của người Hàn Quốc, một số món quà khi được trao tay có thể mang ý nghĩa như một lời chấm dứt ngầm. Giống như việc tặng dao kéo mang ý nghĩa cắt đứt mối quan hệ, việc tặng giày cũng đôi khi bị liên tưởng đến việc cắt đứt con đường đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Tặng giày mang ý nghĩa chia tay, chia xa, tạm biệt. (Ảnh: Friendly Rivalry)

Tương tự, người nhận có thể cảm thấy lo lắng vì cho rằng giày mang theo vận xui, điềm rủi hoặc những năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến tương lai của họ. Dù người tặng hoàn toàn có ý tốt và chỉ muốn mua một đôi giày thời trang đắt tiền, nhưng rào cản tâm lý từ những quan niệm cũ kỹ vẫn tạo ra khoảng cách lớn trong việc tiếp nhận món quà.

Cách hóa giải của người Hàn hiện đại

Dù có rất nhiều điều kiêng kỵ xung quanh việc tặng giày, nhu cầu mua sắm và trao đổi món quà này trong thực tế cuộc sống hiện đại vẫn rất cao, đặc biệt là khi giày dép là một phụ kiện thời trang quan trọng. Để lách qua những điều kiêng kỵ này mà vẫn giữ được sự tinh tế, người Hàn Quốc đã nghĩ ra một mẹo nhỏ rất phổ biến là “bán lại” đôi giày thay vì tặng không.

Theo quy tắc này, người nhận sẽ đưa lại cho người tặng một khoản tiền tượng trưng, thường chỉ là 100 won, để biến giao dịch thành một cuộc mua bán. Hành động trả tiền này giúp hóa giải mọi điềm gở, biến món quà thành một món hàng được mua bằng chính tiền của người nhận, từ đó xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ về sự chia ly hay xui xẻo trong văn hóa ứng xử.