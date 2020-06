Xát thứ nước của loại quả này vào, lớp bì thịt lợn quay vàng rộm, thơm lừng, giòn tan không khác gì mua ngoài tiệm

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Không chỉ xát muối hạt, bôi thêm một lượt nước của loại quả này, lớp bì của thịt lợn khi nướng, chiên sẽ nổ đều, giòn tan.

Khi tự làm món thịt lợn quay giòn bì thì việc khó nhất chính là làm thế nào để bì của thịt lợn được nổ giòn đều, vàng rộm và thơm lừng. Thành viên M. V trên một diễn đàn ẩm thực đã chia sẻ bí quyết với chị em để làm món thịt lợn quay giòn bì. Với 8 năm kinh nghiệm thực hiện món này, tài khoản M. V khẳng định với công thức sau, chị em chỉ cần theo theo là đảm bảo thành công.

Ướp phần nước sốt vào thịt, còn phần bì thì xát bằng muối và chanh.

Nguyên liệu:

1 kg thịt ba chỉ; chanh, muối hạt hoặc muối tinh

Nước sốt để ướp thịt: 2 thìa to tỏi bằm, 2 thìa to hành bằm, 1 thìa to dầu olive, 1/2 thìa cafe muối (hoặc 1 thìa cafe bột canh), 1/2 thìa cafe hạt tiêu, 1/2 thìa cafe bột nêm, 1/2 gói nhỏ ngũ vị hương. Tất cả hành tỏi bóc vỏ với gia vị vào máy xay nhỏ và xay nhuyễn.

Cách làm:

Bì thịt lợn giòn, vàng rộm khi được xát thêm 1 lần nước chanh

Bước 1: Thịt rửa sạch, để ráo. Lấy giấy thấm thịt cho thật khô. Miếng thịt để ngửa phần thịt lên rồi quết nước sốt lên toàn bộ bề mặt thịt, các cạnh xung quanh. Tuyệt đối không để nước sốt dính vào phần bì.

Bước 2: Lật lại miếng thịt để phần bì lên trên. Lấy giấy thấm lau sạch phần bì. Dùng muối xát kỹ lên bề mặt bì cho muối ngấm, lau phần muối dư còn sót lại phía trên, để thêm 20 phút cho ngấm sâu vào bì (có thể dùng đầu nhọn để đâm vào bì lợn cho thêm ngấm).

Bước 3: Sau khi muối ngấm, lấy 1/2 quả chanh tiếp tục chà xát lên bề mặt bì cho chanh ngấm. Tiếp tục để thêm 20 phút.

Lưu ý khi quay lớp bì phải thật khô, bởi nếu bì bị ướt sẽ không nổ giòn được

Bước 4: Cho miếng thịt vào tủ lạnh để qua đêm hoặc nếu sáng ướp thì chiều mang thịt ra quay. Khi cho vào tủ lạnh nhớ không bịt miếng thịt để phần bì được khô.

Bước 5: Quay thịt bằng nồi chiên không dầu. Chọn nhiệt độ 170 độ để nồi nóng trước 10 phút. Lấy thịt trong tủ ra rồi cho luôn vào nồi chiên. Nhớ để phần bì ngửa lên, áp vào phần nhiệt nóng. Quay thịt trong 1 tiếng đến khi thấy bì nổ, chín vàng là đạt.

Thịt lợn tự quay với lớp bì giòn, vàng ngon không kém ngoài hàng.

Lưu ý: Nếu quay thịt lần 1 bì vẫn chưa nổ hết, lấy ra, để nguội. Trước khi ăn nướng lại khoảng 15-20 phút, đảm bảo bì nổ hết, giòn tan.

Ngoài lớp muối để xát vào bì, thêm 1 lần xát chanh, bì sẽ giòn, nổ đều.

Phần bì khi cho vào quay phải thật khô.

