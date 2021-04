Về Long An nhất định phải ăn bát canh cá chốt nấu lá me chua

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Canh chua cá chốt với vị ngọt thanh của lá me non cùng miếng thịt béo từ cá chốt, giúp thực khách ngon miệng trong mỗi bữa ăn. Món ăn được xem là đặc sản nổi tiếng của vùng đất Long An.

Đặc sản Long An không chỉ có món lẩu mắm thơm ngon đặc trưng mà còn nổi tiếng với món canh chua cá chốt. Món canh này thường được nấu kèm với lá me non hoặc bông so đũa. Trong đó, lá me non được người dân Long An sử dụng để nấu canh chua cá chốt phổ biến hơn cả. Dù được nấu bằng cách nào thì cũng cần đến nguyên liệu chính là cá chốt. Canh chua cá chốt với vị ngọt thanh của lá me non cùng miếng thịt béo từ cá chốt, giúp thực khách ngon miệng trong mỗi bữa ăn. Nếu có dịp du lịch về Long An, du khách đừng quên tìm và thưởng thức món ngon hấp dẫn này.

Nguyên liệu để nấu món canh chua cá chốt khá đơn giản và dễ tìm. Chỉ cần một ít cá chốt, lá me non, đậu bắp, cà chua và ít ớt trái là có thể chế biến được món canh này. Nói về cá chốt, đây là một loại các da trơn. Cá chốt có nhiều ở miền Tây Nam Bộ, người ta có dễ dàng tìm thấy cá chốt ở các sông, kênh rạch. Cá chốt có ba ngạnh bén đâm đau nhức như ong chích. Cá chốt có thể nấu thành rất nhiều món ăn ngon như kho tộ, kho sả ớt, nấu canh chua, muối chiên hoặc chiên tươi… Tuy nhiên, ngon nhất vẫn là dùng cà chốt để nấu canh chua. Cá chốt tuy nhỏ con, ít thịt nhưng bù lại thịt ngon, xương mềm, vào mùa sinh sản thì bụng đầy ắp trứng ngọt bùi. Món canh chua cá chốt có ngon được hay không phụ thuộc nhiều vào việc chọn lá me non. Lá me được chọn nấu canh chua cá chốt không được non quá cũng không được già quá, lá phải xanh và không bị sâu.

Bí quyết để nấu món canh chua cá chốt ngon của người dân Long An chính là lựa chọn được những con cá chốt chất lượng. Như thế nào gọi là chất lượng? cá chốt phải còn tươi da bóng láng, bụng đầy trứng. Cá chốt chọn xong được đưa về ngâm muối, lấy tay chà sạch máu và nhớt để cá hết mùi tanh. Có một điều đặc biệt là con cá chốt thuộc “hàng trưởng lão” cũng chỉ bằng ngón chân cái của người lớn. Để nồi canh chua cá chốt không bị mất mùi khi nấu, người dân Long An có những bí quyết riêng tạo nên hương vị đậm đà.

Du khách đi du lịch miền Tây có hành trình về Long An nhớ dừng chân để nếm thử mùi vị canh chua cá chốt – đặc sản Long An. Tô canh chua cá chốt nóng hổi được múc nhanh tay, khói bay nghi ngút làm ấm không gian trong bữa cơm. Thực khách được húp từng muỗng canh chua thơm ngon, mùi me non hơi ngái, nước chua dịu, gắp con cá chốt ngọt thịt cộng thêm mùi rau cần đưa đẩy, vị cay nống của ớt, sự cộng hưởng tuyệt vời hứa hẹn để lại nhiều dư vị khó quên. Món canh chua cá chốt lá me không chỉ có mặt trong các bữa ăn gia đình mà còn xuất hiện trong các quán ăn, nhà hàng ở Long An. Du khách đến đây có thể tìm cho mình một “địa chỉ” phù hợp để thưởng thức món ăn này.

Nguồn: Trung tâm Top Việt Nam - Vietkings

